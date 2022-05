Elon Musk plaisante sur sa "mort dans des circonstances mystérieuses", sa maman lui répond

On peut être l'homme le plus riche du monde et quand même se faire taper sur les doigts par sa maman.

Dmitri Rogozin, le chef de l’agence spatiale russe, aurait attaqué le dirigeant de Tesla dans un message acerbe si l'on en croit une publication d'Elon Musk sur Twitter. L'ancien vice-Premier ministre russe l'accuserait d'avoir maintenu Internet en Ukraine à l'aide de satellites Starlink.

"Selon le témoignage du commandant capturé de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, le colonel Dmitri Kormyankov, les terminaux Internet de la société de satellites Starlink d'Elon Musk ont été livrés par des hélicoptères militaires aux militants du bataillon nazi Azov et aux soldats ukrainiens à Marioupol", aurait-il déclaré, dans un message traduit et partagé par le nouveau propriétaire de Twitter lui-même. "D'après nos informations, l'équipement Starlink a été fourni par le Pentagone. Elon Musk est donc impliqué dans l'envoi d'équipements de communication militaire aux forces fascistes en Ukraine. Et pour ça, Elon, tu seras tenu pour responsable comme un adulte et ceci peu importe si joues l'idiot", peut-on lire.

À la suite de ce message, Elon Musk a réagi par un trait d'humour. "Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, c'était chouette de vous connaître", écrit-il.

Cependant, cette plaisanterie n'a visiblement pas été au goût de Maye Musk, la maman de l'intéressé, qui a répondu au tweet en disant que "ce n'était pas drôle".

Il s'est alors excusé et a promis qu'il ferait "de son mieux pour rester en vie".