Paul Mc Cartney affiche son soutien à Johnny Depp dans son procès face à Amber Heard (VIDEO)

L'ancien membre des Beatles a pris position dans le procès qui oppose Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard.

Paul Mc Cartney a ostensiblement manifesté son soutien à son ami Johnny Depp, opposé judiciairement à l'actrice Amber Heard dans un procès hautement médiatisé.

Le chanteur s'est affiché en train d'interpréter son titre "My Valentine" avec des images du protagoniste de Pirates des Caraïbes qui défilent en arrière-plan.

La vidéo a été partagée par Jill Vedder, activiste et ancienne mannequin : "Cela peut être controversé de publier cette séquence mais ça m'est égal. Je le connais uniquement pour être un gentleman", écrit-elle. "Bien que je soutienne les femmes et le mouvement #MeToo, j'en connais aussi qui ont détruit des vies d'hommes bons et innocents", conclut Jill Vedder.