Charlène de Monaco partage plusieurs photos pour sa deuxième sortie officielle

Charlène est de retour et elle ne chôme pas. Le samedi 7 mai, la princesse a illuminé un stade Louis II déjà gorgé de soleil en assistant au Tournoi Sainte Dévote de rugby. La Sud-Africaine de 44 ans, venue avec Jacques et Gabriella, et Albert II de Monaco, n'a pas boudé son plaisir durant l'événement sportif. Son frère et pilier Gareth Wittstock, président de la Fédération monégasque de rugby, était également présent.

Sourires et câlins

Sur les réseaux, l'ancienne nageuse à la coupe courte blond platine a partagé plusieurs clichés qui attestent du bon moment qu'elle a passé sur le Rocher. "Belle journée au Tournoi Sainte Dévote. Que Dieu vous bénisse tous", a-t-elle écrit sur son compte Instagram personnel.

On peut la voir très câline avec ses jumeaux et parfaitement investie dans son rôle d'ambassadrice de prestige. Cela faisait longtemps que la princesse n'était pas apparue ainsi et ses admirateurs n'ont pas manqué de soulever le beau sourire qui ne la quittait que rarement. La preuve que ses soucis de santé sont bel et bien derrière elle ?

Le 30 avril dernier, Charlène avait surpris la Principauté en assistant à l'E-Prix de Monaco.