Atteint d'un cancer au poumon, Florent Pagny donne de ses nouvelles dans une vidéo: "Vous voyez que j'ai changé de look mais c'est le traitement qui veut ça"

Depuis l'annonce de son cancer du poumon, fin janvier dernier, Florent Pagny s'était plutôt fait discret sur les réseaux sociaux. Le chanteur n'avait partagé qu'une photo de lui et ses "camarades de chant", Patrick Bruel, Patrick Fiori et Jean-Charles Papi, en Corse. "Chimio commencée mais la vie continue", écrivait-il. Depuis, les téléspectateurs ont pu le suivre dans la onzième saison de The Voice, la plus belle voix dont les premières épreuves ont été enregistrées en amont. Dans les Super Cross Battles, samedi dernier, le coach est apparu pour la première fois le crâne rasé. "Ces chimio, ça fait perdre un peu les cheveux mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir quand même une bonne gueule", déclare-t-il avec humour.

Ce mardi soir, à quelques jours du premier Live du télécrochet, l'interprète de Savoir aimer est sorti du silence après trois mois d'absence sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo où il apparait le crâne rasé et les traits tirés, Florent Pagny rassure sur son état de santé. "Bonjour, vous savez que je ne suis pas très réseaux sociaux donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire. Mais maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Vous voyez que j'ai changé de look mais c'est le traitement qui veut ça", commence-t-il avant d'expliquer les étapes de son traitement. "Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les premières chimio, ma tumeur - qui était grosse comme un kiwi - s'est transformée en une noisette. Derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et des chimio plus lourdes. On saura plus tard les résultats mais on a très confiance."

L'artiste a tenu à remercier tout ceux qui le soutiennent dans cette épreuve difficile. "J'ai été très bien accompagné par ma moitié et mes enfants. J'ai eu des milliers de messages d'amitié et d'amour et de bonnes ondes. Tout cela a contribué à passer cette histoire de cette manière, dit-il. Je vais finir The Voice, je vais finir la chimio et après je vais me remplumer. Si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour ma tournée".

A l'heure actuelle, on ne sait toutefois pas si le chanteur sera présent physiquement aux Lives de The Voice, la plus belle voix ou s'il interviendra en duplex.