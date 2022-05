"Axelle Red qui arrive à chanter plus mal que Renaud": le duo reprend son tube culte Manhattan-Kaboul et divise les internautes

"C'est ma vie les bistrots, avait confié Renaud, le 5 mai dernier à RTL France, qui a fini par se relever après sa longue descente aux enfers. Un lieu de convivialité, de rencontre, de partage où on refait le monde. Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool. J'en suis particulièrement satisfait."

Pour fêter le retour du Phénix, son nouvel album et son anniversaire, France 2 avait donc concocté un grand prime time ce mardi soir. Toujours debout, l'interprète de Morgane de toi et Mistral gagnant a eu droit à une kyrielle d'invités. Plusieurs stars de la chanson se sont en effet succédé sur scène pour interpréter les titres emblématiques de sa carrière. Calogero, Patrick Bruel, Zaz, Claire Keim, Vincent Delerm, Raphaël, Dave, Tryo, Renan Luce, Gauvain Sers, Benoît Dorémus et Noé Preszow, ou encore Joyce Jonathan... Un bel hommage, tout comme le magnéto de sa fille Lolita Séchan ("Joyeux anniversaire mon papou que j'aime") pour lequel il n'a pas sécher ses larmes. Parmi tous ces invités, seule la Belge Axelle Red sempble avoir déçu les téléspectateurs. En cause? Sa prestation sur Manhattan-Kaboul, duo culte avec Renaud sur les attentats du 11 septembre 2001 et la seconde guerre en Afghanistan, qui n'a pas convaincu.

"Quel massacre"; "Elle chante faux"

Selon les internautes, même si certains semblaient heureux de les revoir ensemble sur scène ou estiment que la chanteuse belge s'est mise au niveau de so, ami, le duo n'était pas à la hauteur vocalement. "Devant #joyeuxanniversairerenaud, et voir qu'Axelle Red chante encore plus mal que Renaud... Mdr...", peut-on notamment lire sur Twitter. "C'est quoi l'excuse d'Axelle Red pour ce carnage ?". Mais aussi: "Renaud est malheureusement malade depuis un moment et ce soir il semble plutôt bien, mais Axelle Red quelle déception"; "Axelle Red qui arrive à chanter plus mal que Renaud : je ne m'y attendais pas ! #Help!". Ou encore: "Renaud ne chante plus, il parle et Axel Red quel naufrage, pas une seule note de juste ..."; "Quel massacre cette jolie chanson, Renaud n'a plus de voix et Axelle Red chante faux. Où sont passées nos belles années?"