La princesse Élisabeth rejoint la princesse Astrid à Oxford

La princesse Élisabeth étudie actuellement à Oxford et a profité de la venue de sa tante la princesse Astrid pour participer à une rencontre entre la vice-chancelière de l’Université d’Oxford, Louise Richardson, la directrice du St Hilda’s College, Lady Sarah Springman, et les trois recteurs des Universités flamandes de Gand, Louvain et Anvers. Le vice-Président wallon, Willy Borsus (MR), et la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), participaient aussi à la rencontre.

Le St Hilda’s College a été fondé en 1893. D’abord réservé aux femmes, il est devenu mixte en 2008. Environ 80 Belges étudient à Oxford.