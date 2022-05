Diane Kruger révèle enfin le nom original de sa fille de 3 ans

Très présents sur grand et petit écrans, Diane Kruger et Norman Reedus cultivent la discrétion quant à leur vie privée. Les deux acteurs, parents depuis 2018, n'avaient encore jamais dévoilé le prénom de leur fille. C'est désormais chose faite.

L'actrice de 45 ans s'est confiée dans les colonnes de People. "Je l'ai eue tard dans la vie, à 42 ans, et Norman a eu un enfant quand il était bien plus jeune. Nova en latin signifie nouveau départ, et une étoile nova change et renaît perpétuellement. Et nous aimons le Tennessee et les Smoky Mountains, nous y faisons des séjours à moto", a-t-elle expliqué au sujet des origines du joli prénom "Nova Tennessee".

Le 1er mai, l'Allemande partageait un rare cliché de sa fille sur les réseaux sociaux.