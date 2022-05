Jill, animatrice et Youtubeuse, sort son 1er single, "On verra".

Jill Vandermeulen reprend le micro: “La Star Ac’ m’avait tellement cassé que je n’osais plus chanter”

, nous confie Jill Vandermeulen, alias SilentJill, au sujet de la sortie de son single "On verra" sur Radio Contact et très prochainement sur toutes les plateformes de streaming."On verra", coécrit avec deux autres auteurs, est produit par l'artiste belge Ben'Do (les hits "Pareil" et "Oublier")., nous révèle l'ancienne candidate de la Star Academy 5 (éliminée après la 4e semaine). ...