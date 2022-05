Carl Philip de Suède: le "plus beau prince" d'Europe fête ses 43 ans

Le prince charmant existe vraiment. Et c'est même en Suède qu'il se trouve. Carl Philip, duc de Värmland, est considéré comme l'un des plus beaux – si ce n'est le plus beau – des princes des monarchies européennes.

Portrait au naturel



Le fils du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia a longtemps été affublé de l'étiquette de plus fringant célibataire du Gotha avant son union avec l'ancienne "bimbo" Sofia Hellqvist en 2015. Le 13 mai, ce papa de trois fils, Gabriel, Alexander et Julian, fêtait ses 43 ans.



Sur les réseaux sociaux, le Palais royal de Suède n'a pas manqué de marquer le coup en publiant un portrait réalisé par nulle autre que la princesse Sofia.

Quand il n'assiste pas aux événements officiels de la famille royale scandinave, Carl Philip s'adonne au design, sa passion première. En 2020, le prince lançait d'ailleurs NJRD, sa propre marque.