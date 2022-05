"Étincelante", "éblouissante"... Virginie Efira met tout le monde d'accord pour l'ouverture du Festival de Cannes

Une maîtresse de cérémonie de prestige. Cette 75e édition du Festival de Cannes est placée sous le signe noir-jaune-rouge grâce à Virginie Efira. Figure de proue du lancement en grande pompe ce mardi 17 mai, la Belge de 45 ans a mis la presse francophone dans sa poche.

"Look d'exception"

"L'actrice belge a brillé de mille feux lors de la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes", note Paris Match France au sujet de "l'étincelante" maîtresse de cérémonie en robe à strass Saint Laurent et bijoux Cartier. "Un look d'exception pour une circonstance exceptionnelle", souligne Madame Figaro qui la qualifie volontiers d'"éblouissante"et"glamour". La compagne de Niels Schneider a"une nouvelle fois fait forte impression sur le tapis rouge" insiste pour sa part le magazine Gala. Même son de cloche sur les réseaux sociaux où Virginie Efira a été encensée toute la soirée.