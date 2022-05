Laura Pausini testée positive au coronavirus après le concours Eurovision

La chanteuse et présentatrice italienne Laura Pausini a contracté le Covid en marge de la finale du concours Eurovision de la chanson, a-t-elle annoncé jeudi sur Instagram.

La chanteuse a disparu de la scène pendant la dernière partie du spectacle en direct parce qu'elle ne se sentait pas bien. Dimanche, elle a signalé qu'elle souffrait d'hypotension artérielle et avait donc dû faire une pause sur les conseils de l'équipe médicale. Vendredi, l'Italienne semblait déjà malade et avait été largement absente des répétitions.

"Il y avait donc bien quelque chose qui n'allait pas", indique jeudi la chanteuse. "Je ne me sens pas bien depuis samedi. Je pensais que c'était à cause de la fatigue, mais je viens d'apprendre que j'ai le Covid". En raison de son test positif, Laura Pausini est contrainte à l'isolement et n'est pas autorisée à voyager, ce qui lui fera manquer une représentation en Floride.

L'organisation italienne du concours Eurovision a soudainement abandonné presque toutes les mesures sanitaires en concertation avec la ville de Turin mercredi dernier. Les délégations, la presse et les autres employés n'étaient donc plus tenus de se tester.

Les tests au Pala Olimpico se sont avérés de toute façon un peu vains, selon certains, puisque les gens n'avaient pas à attendre leurs résultats pour entrer sur le site.