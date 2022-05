Nathalie Marquay révèle l'endroit où Jean-Pierre Pernaut a été enterré

Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut s'est éteint des suites d'un cancer de la prostate et du poumon. Si l'enterrement a eu lieu quelques jours plus tard, le mystère planait quand à l'endroit exact où le présentateur avait été enterré. L'ancienne reine de beauté a donc apporté des précisions nécessaires sur le lieu d'inhumation de son mari, à savoir Louveciennes, dans les Yvelines (78) en région parisienne. "J'ai la chance de me rendre presque tous les jours au cimetière, car il a été inhumé près de la maison et pas à Amiens comme tout le monde le pense", a ainsi déclaré Nathalie Marquay à Gala.

"Il restait une place. Jean-Pierre l'a eue"



Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard et prise d'un commun accord par les époux, 20 ans auparavant. "Quand on a acheté cette maison, située non loin d'une maison de retraite et d'un cimetière, on en rigolait beaucoup avec Jean-Pierre., poursuit-elle, toujours à Gala. Je lui disais en plaisantant : 'Comme tu as 17 ans de plus que moi, je te mettrai à la maison de retraite quand tu seras en chaise roulante. Et quand tu ne seras plus là, je pourrai aller te voir tous les jours au cimetière ici !'"

Au-delà de cette plaisanterie, Louveciennes apparaissait comme l'endroit le plus cohérent pour le faciliter aussi le deuil de leurs enfants. "Pour aller le voir autant de fois que nous le voulions. Il restait une place. Jean-Pierre l'a eue", conclut-elle dans Gala.