La nouvelle absence remarquée de Charlène de Monaco

C'était presque devenu une habitude. Durant le long voyage de Charlène en Afrique du Sud, puis durant sa convalescence prolongée entre la Suisse et la campagne monégasque, Albert, Jacques et Gabriella ont dû se serrer les coudes. Bal de la Croix-Rouge, vacances au ski... c'est en tant que trio que le prince et les jumeaux ont tenu le coup durant cette période trouble. Alors que l'on pensait l'ancienne nageuse de retour pour de bon après deux sorties officielles successives à Monaco, elle viendrait de soustraire à un nouvel événement en famille.

C'est effectivement sans elle qu'Albert et les enfants se sont rendus à Disneyland Paris pour une journée féérique au mois de mai, rapporte

Lecturas

. Là, les jumeaux de 7 ans ont pu prendre la pose avec Mickey et Minnie dans le célèbre parc d'attractions du Val-de-Marne. Cette nouvelle escapade à trois fait rejaillir d'intrigantes informations publiées en France tout récemment.

On y affirme que le couple princier a scellé un accord financier qui contraindrait la princesse à participer aux principaux événements officiels du Rocher en échange d'une allocation de 12 millions d'euros par an. "Ce voyage à Disneyland Paris renforce cette idée", estime pour sa part le média spécialisé Vanitatis. Problème de couple ou simplement de santé, le mystère Charlène n'a pas fini de faire parler.