Billie Eilish se confie sur sa maladie, le syndrome de Gilles de la Tourette: "La réaction des gens m’offense toujours beaucoup"

Invitée dans l'émission de David Letterman diffusée sur Netflix, Billie Eilish est revenue sur sa vie qui n'est pas toujours facile. De fait, la chanteuse a beau avoir une carrière flamboyante, avec plusieurs Grammy Awards et un Oscar à son actif, elle vit au quotidien avec une maladie: le syndrome de Gilles de la Tourette. Cette maladie neurologique touche une personne sur 200 et se caractérise principalement par des tics involontaires, soudains et brefs. Soit un véritable calvaire pour les personnes atteintes.

Dans cette interview, Billie Eilish s'est laissé aller à quelques rares confidences sur son état de santé et la manière dont elle essaie de vivre au quotidien. Elle révèle ainsi qu'elle ne parvient pas à cacher ses tics. "C'est bizarre, je n'en parle pas du tout. Le plus souvent, les gens rient pensant que j'essaie d'être drôle. Cette réaction m'offense toujours beaucoup et souvent, ils regardent autour d'eux en faisant mine de ne pas comprendre, et c'est à ce moment-là que je leur dis 'J'ai la Tourette'", confie-t-elle.

Elle poursuit ensuite en levant le voile sur certains de ses comportements. "Mes principaux tics, que je fais toute la journée, sont des choses que vous ne remarquerez jamais si vous avez une conversation avec moi, mais pour moi, c'est vraiment épuisant. Par exemple, je remue mon oreille d'avant en arrière, je lève mon sourcil, je claque ma mâchoire, ou je contracte les muscles de mon bras." Billie Eilish révèle qu'elle tente de transformer ces tics en nouveaux amis. À sa manière, la chanteuse tente de libérer la parole face à la maladie. Elle a conclu en expliquant être très heureuse de pouvoir en parler mais comprendre ceux qui préfèrent garder le silence.