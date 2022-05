L'erreur en cuisine qui a valu à Philippe Etchebest d'être hospitalisé

Philippe Etchebest est peut-être l'un des chefs les plus réputés de sa génération, il n'est pour autant pas à l'abris d'une erreur comme tout le monde. De fait, le chef a récemment lancé sa chaîne YouTube sur laquelle il livre régulièrement ses meilleurs conseils en matière de cuisine ainsi que quelques anecdotes sur sa vie et son autre passion, la musique. Dans la dernière vidéo en date, il revient notamment sur l'une de ses erreurs qui lui a valu de se faire hospitaliser en urgence.

Alors qu'il avait invité deux influenceurs sportifs à l'aider à concocter des plats gourmands et sains pour toute une journée, il s'est laissé aller à quelques confessions sur son parcours. Il a ainsi expliqué qu'à ses débuts il avait été gravement blessé.

"Le pire bobo que j'ai eu, je préparais une soupe de poisson. Et en nettoyant le poisson, je n'ai pas fait gaffe et je me suis fait piquer par une vive", a-t-il expliqué, révélant que son état empirait de jour en jour. "Au bout d'une semaine, je n'étais vraiment pas bien. J'arrive en cuisine, j'avais des yeux comme ça. Le chef me regarde, il croyait que j'avais fait la fête toute la nuit. Il me demande si ça va, je lui dis 'Non, non, ça ne va pas'. Et puis je lui montre mon bras. J'avais toute une chaîne de ganglions le long du bras", a-t-il poursuivi. Très inquiet, son chef de l'époque lui a alors demandé de se rendre immédiatement à l'hôpital. De fait, Philippe Etchebest était victime d'une infection du sang en raison d'une absence de soin.

Le chef a conclu en assurant qu'il avait appris de ses erreurs, plus de peur que de mal donc.