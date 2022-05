Le témoignage d'un psychiatre au procès Depp-Heard devient viral: "Vous comparez vraiment Johnny Depp et Jack Sparrow?"

Le procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard a repris ce lundi, devant le tribunal de Fairfax, en Virginie. Une journée de reprise marquée par le témoignage du psychiatre David Spiegel, réquisitionné par Amber Heard, qui avait de quoi laisser perplexe.

Dans sa démonstration, le psychiatre - qui n'a jamais rencontré Johnny Depp en personne ni même enquêté sur son cas - a tenu à prouver que l'acteur avait les caractéristiques d'un "abuseur intime". Il a dépeint l'ex-mari de Amber Heard comme ayant une personnalité "narcissique", exacerbée par son addiction à l'alcool et à la drogue.

Pour étayer son témoignage, David Spiegel a notamment procédé à quelques comparaisons douteuses entre Johnny Depp et Jack Sparrow, le personnage que l'acteur américain incarne dans les films "Pirates des Caraïbes". Cette analogie a suscité l'étonnement de l'avocat de Johnny Depp, qui a rapidement haussé le ton. "Attendez, vous comparez vraiment le comportement de Johnny à celui de Jack Sparrow ?", a-t-il lâché. "Vous savez que c'est un personnage, une représentation non concrète de qui il est, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas non plus mêler Willy Wonka (le personnage qu'incarne Johnny Depp dans "Charlie et la chocolaterie", ndlr) à tout ça, si ?".

Le psychiatre s'est visiblement mal accommodé de ces critiques, et est alors subitement devenu irrité et a refusé de coopérer avec l'avocat qui l'interrogeait. David Spiegel a tenté de gagner du temps et d'esquiver certaines questions, notamment en faisant des grimaces. Une scène hallucinante qui a ensuite été abondamment relayée sur les réseaux sociaux.