"Le jour le plus heureux de ma vie": Ilona Smet révèle les photos de son élégant mariage

Un peu plus d'un mois. C'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir les images du discret mariage d'Ilona Smet et son compagnon, le financier Kamran Ahmed. Le couple, formé il y a dix années, se disait "oui" le 16 avril 2022 à Lacoste, joli petit village perché dans le Lubéron.

"16.04.22. Le jour le plus heureux de ma vie. Presque 10 ans d'amour et chaque jour, je t'aime encore plus. Je suis impatiente de passer le reste de ma vie avec toi", a écrit la petite-fille de Johnny Hallyday sur Instagram ce vendredi 27 mai. On y voit l'élégante robe choisie par le mannequin, qui ne devrait plus tarder à devenir maman pour la première fois. "Le plus beau couple, vive l'amour", s'est empressée d'écrire Estelle Lefébure, fière maman. Emma, sa soeur, a également réagi. Ilona Smet a rencontré l'homme de sa vie quand elle avait 17 ans à Monaco.