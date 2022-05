La surprise d'Angèle à son père, Marka, pour son anniversaire

Le père d'Angèle et de Roméo Elvis, Serge Van Laeken alias Marka, était en représentation ce vendredi 27 mai sur la scène de l'Ancienne Belgique. Il fêtait également ses 61 ans. Et à cette occasion, sa fille lui a fait une petite surprise: elle a débarqué sur scène pour lui chanter le traditionnel "joyeux anniversaire", comme on peut le voir sur une vidéo partagée par la salle de concert. Elle a été rejointe ensuite par son frère, sa mère, Laurence Bibot et sa grand-mère afin d'entonner avec le public ces voeux.