La princesse Charlène fait une apparition pleine d'audace à Monaco

"Aujourd'hui, je me sens plus sereine."Le 25 mai, Charlène de Monaco accordait une interview à Nice-Matin, l'un de ses rares entretiens depuis la fin de sa convalescence. Ce fut l'occasion de faire taire les rumeurs au sujet de son couple avec Albert II et d'entériner son retour sur le devant de la scène après un chemin "long, difficile et douloureux".

Renaissance

La veille, la princesse de 44 ans accompagnait déjà Gabriella à la Monte-Carlo Fashion Week, le tout premier engagement de sa fille de 7 ans. Une semaine plus tard, la Sud-Africaine joignait encore le geste à la parole en faisant le déplacement au Grand Prix de Formule 1 de Monaco au bras de son époux. Le dimanche 29 mai, Charlène avait misé sur une combinaison pastel à manches bouffantes pleine d'audace signée Terrence Bray, l'une de ses marques fétiches. La princesse a naturellement capté tous les regards dans les travées du parcours automobile qui a vu Red Bull rafler la mise.

Le lendemain, l'ancienne nageuse publiait une photo de ses jumeaux sur son compte Instagram personnel, renforçant un peu plus sa présence au premier plan. Sur le Rocher, l'été s'annonce radieux.