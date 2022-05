Le cadeau spécial d'Elizabeth II pour son jubilé

À l'occasion des festivités pour les 70 ans de règne de la reine, Harry et Meghan feront le déplacement accompagnés de leurs enfants.

La couronne britannique est en ébullition. Le Royaume-Uni se prépare à fêter les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Quatre jours de festivités, du 2 au 5 juin, qui seront aussi fériés pour les britanniques, sont prévus pour célébrer le jubilé de platine de la souveraine. Et la reine recevra également une surprise particulière puisque qu'elle rencontrera pour la première fois son arrière-petite-fille, Lilibet.

Le prince Harry et Meghan Markle ont en effet annoncé leur venue à Londres pour l'occasion, et ils seront accompagnés de leurs deux enfants, Archie et Lilibet, rapporte le Daily Mail. La fillette, née le 4 juin 2021, n'a jamais rencontré son arrière-grand-mère. La rencontre sera toute particulière puisqu'elle aura lieu le 4 juin, soit le jour du deuxième anniversaire de la fille du prince Harry. Toujours selon le tabloïd, une fête d'anniversaire sera organisée au Frogmore Cottage, près du château de Windsor.