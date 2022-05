Procès Depp contre Heard : le jury se sépare sans décision, reprise des délibérations mercredi

Doigt coupé, textos insultants, photos humiliantes: les moments marquants du procès entre Johnny Depp et Amber Heard qui touche à sa fin

Doigt coupé, textos insultants, photos humiliantes: les six semaines de débats lors du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard ont donné lieu à un grand déballage sur la vie privée du couple d'acteurs, entre lune de miel et disputes violentes sur fond d'alcool et de drogues.