Après sa défaite au procès contre Johnny Depp, Amber Heard se dit "dévastée"

L'actrice américaine Amber Heard, "dévastée" par le verdict en sa défaveur rendu mercredi à l'issue du procès qui l'a opposée à son ex-mari JohnnyDepp pour diffamation, a dit dans un communiqué sa "déception inexprimable".

"Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle déclaré peu après la lecture du verdict dans un tribunal de Virginie.

"Cela nous ramène à une époque où une femme qui parlait et s'exprimait pouvait être humiliée publiquement. Cela fait reculer l'idée que la violence à l'égard des femmes doit être prise au sérieux. Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que le jury ignore la question clé de la liberté d'expression et ignore les preuves si concluantes qui nous ont permis de gagner au Royaume-Uni. Je suis triste d'avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d'avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine, de parler librement et ouvertement", a-t-elle écrit.