"Le jury m'a rendu à la vie" : la réaction de Johnny Depp après le verdict de son procès contre Amber Heard

L'acteur Johnny Depp a déclaré que le jury l'avait "rendu à la vie" en concluant que son ex-épouse Amber Heard l'avait diffamé dans la presse à l'issue d'un procès ultra médiatisé.

"Voici six ans, ma vie, la vie de mes enfants, de mes proches, et aussi des personnes qui, depuis de très nombreuses années, m'ont soutenu et ont cru en moi, a changé à jamais, a-t-il fait savoir via son porte-parole. Le tout en un clin d'œil. Des allégations fausses, très graves et criminelles ont été portées contre moi via les médias, ce qui a déclenché un barrage sans fin de contenus haineux, bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée contre moi. Cela avait déjà fait deux fois le tour du monde en une nanoseconde et cela a eu un impact sismique sur ma vie et ma carrière. Et six ans plus tard, le jury m'a rendu à la vie. Je suis véritablement touché. Ma décision de poursuivre cette affaire, sachant très bien la hauteur des obstacles juridiques auxquels je serais confronté et l'inévitable spectacle mondial dans ma vie, n'a été prise qu'après mûre réflexion. Dès le début, l'objectif de porter cette affaire était de révéler la vérité, quelle que soit l'issue. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui m'ont soutenu avec fermeté. Je me sens en paix en sachant que j'ai enfin accompli cela.

Je suis, et j’ai été, submergé par l’effusion d’amour et le soutien et la gentillesse colossaux du monde entier. J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonneront jamais. J’espère également qu’on me considérera innocent, tant devant les tribunaux que dans les médias.

Je tiens à souligner le noble travail du juge, des jurés, du personnel du tribunal et des shérifs qui ont sacrifié leur temps pour en arriver là, ainsi qu’à mon équipe juridique diligente et inébranlable qui a fait un travail extraordinaire en m’aidant à partager la vérité. Le meilleur reste à venir et un nouveau chapitre commence enfin. Veritas numquam perit. La vérité ne périt jamais.”





M. Depp, absent lors du prononcé du verdict, s'est vu octroyer 15 millions de dollars de dommages et intérêts par les sept jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington.