Quand le Prince Louis vole la vedette à Elizabeth II au palais de Buckingham (PHOTOS)

Voilà un petit prince qui sait comment séduire son public. Et ce qu'importe la manière: qu'il montre son ennui, se protège les oreilles du rugissement des avions ou salue la foule en faisant la grimace, le petit Prince Louis a tapé dans l'oeil du public.

L'enfant de 4 ans est le troisième de la fratrie de William qui est le petit fils d'Elizabeth II et deuxième dans l'ordre de succession au trône. Présent avec sa soeur Charlotte (7 ans) et son frère Georges (8 ans), le Petit Prince s'est fait remarquer. Entre la reine Elizabeth et sa maman Kate, il a multiplié les mimiques pour faire fondre les suiveurs de la cérémonie.

Habillé d'une marinière bleue, il a notamment eu toutes les peines du monde à se montrer intéressé lors de certains moments. Comme le démontrent ses bras croisés sur la balustrade du palais de Buckingham.

©AFP

Il n'a pas non plus menti lorsque les avions sont venus lui casser les oreilles et qu'il n'a eu d'autre choix que de poser la main dessus. Plusieurs fois, sa maman lui a adressé des mots à l'oreille. Comme pour lui demander de se tenir tranquille tout en riant. Lui, n'en a eu que faire et n'a pas hésité à prolonger le plaisir avec quelques grimaces dont il a le secret.

©AFP

©AFP

Juste avant l'arrivée sur le balcon, la famille royale s'était déjà fait remarquer. Et notamment les trois enfants. Alors à bord d'une calèche en compagnie de Kate et Camilla, Charlotte avait dû attraper le bras de son frère pour qu'il cesse de saluer la foule.

©AFP

Des scènes adorables qui renforcent l'image positive de famille idéale pour Kate et William. Le duc Cambridge est notamment le plus populaire des "royals" derrière la reine, avec 66% d'opinions favorables selon l'institut YouGov, suivi par Kate (60%), source d'une admiration sans limites des tabloïds, et distançant son père Charles (50%).