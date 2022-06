Elizabeth II: sa rencontre tant attendue avec Lilibet a eu lieu

Un moment à la saveur particulière. Ce 2 juin, Elizabeth II a encore prouvé à quel point elle est une arrière-grand-mère aimante en affichant sa complicité avec le prince Louis sur le balcon de Buckingham Palace. Peu après, la reine aux 70 années de règne a eu le bonheur de rencontrer enfin Lilibet Diana.

Le prince Harry et Meghan Markle ont présenté leur fille, 1 an ce 4 juin, à la souveraine à Windsor, affirme la presse britannique. Selon le Daily Mail, la rencontre s'est déroulée lors du déjeuner privé organisé après la parade "Trooping the Colour". "Je pense que les gens s'attendent à une fête d'anniversaire extravagante et à voir des photos. D'après ce que l'on me dit, nous ne devrions pas nous attendre à ça", a confié Omid Scobie, journaliste proche du couple royal. "Ces moments avec Lilibet et la reine sont très privés et nous savons à quel point elle avait hâte que cela se produise", a-t-il ajouté sur la BBC.

C'est la première fois que Lilibet se trouve au Royaume-Uni et il s'agissait du premier événement royal des Sussex depuis le mois de mars 2020. Elizabeth II ne participera à la 2e journée de son jubilé ce 3 juin après avoir ressenti un "certain inconfort" la veille.