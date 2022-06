Shakira et Gerard Piqué se séparent après 12 ans de relation

Shakira et Gerard Piqué, c'est fini. Après 12 ans de relation, le défenseur du FC Barcelone et la chanteuse ont annoncé leur séparation, mettant un terme à l'une des histoires les plus médiatiques du football mondial. Les deux stars ont officialisé la nouvelle dans un communiqué de presse commun envoyé à l'agence de presse espagnole EFE.

"Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension", écrivent-ils.

Les deux stars faisaient la une des tabloïds espagnols depuis quelques jours. Des rumeurs circulaient, assurant que Gerard Piqué avait été surpris par Shakira avec une autre femme.



Le couple a deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (6 ans). Selon Informalia, un média espagnol, le sujet de la garde des enfants risque de poser problème lors de la séparation. "Ils ne sont pas mariés, mais ils partagent des choses importantes qui devront être réglées. Des sources disent qu'aucun des deux ne veut de l'argent de la part de l'autre, mais il y aura de (nombreux) problèmes pour la garde de leurs deux enfants", écrit le média. Et pour cause : Shakira voudrait déménager à l'étranger. "Elle ne veut pas continuer à vivre à Barcelone", explique Informalia. "Elle n'a ni amis ni famille ici (à l'exception de celle de Piqué) et le fisc lui court après depuis des années, elle a donc l'intention de déménager et de s'installer dans un autre pays. Avec ses enfants, bien sûr".

Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du clip "Waka Waka", hymne de la Coupe du monde de football en 2010.