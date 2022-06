Encore des stars au tribunal : Brad Pitt attaque Angelina Jolie en justice

Il va falloir penser à installer un tapis rouge à l’entrée des tribunaux américains. Bien plus fréquentés par les stars, ces derniers temps, que les studios de tournage. Après le très médiatique procès opposant Brad Pitt et Amber Heard (avec pas mal de guest stars comme Kate Moss) et celui en cours de Bill Cosby, accusé une nouvelle fois de viol, c’est au tour de la Superior Court de Los Angeles de recevoir des invités de marque : Brad Pitt et Angelina Jolie.

Le premier accuse à son ex-épouse d'avoir "intentionnellement cherché à causer du tort" en vendant les parts de leur domaine viticole français de Miraval alors que depuis leur divorce, ils avaient un accord leur interdisant d'agir de la sorte sans le consentement de l'autre partie.

Il lui reproche aussi de le "forcer à devenir le partenaire d'un inconnu et, pire encore, un inconnu dont les associations et les intentions sont toxiques." En conséquence, il demande à la justice d'annuler la vente et de lui octroyer des dommages et intérêts "d'un montant à déterminer lors du procès."

Il n’y a pas à dire, les stars font de plus en plus rêver…