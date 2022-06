Harry et Meghan dévoilent de nouvelles photos de Lilibet à l'occasion de son anniversaire (PHOTOS)

Depuis que le prince Harry et Meghan Markle sont partis s'installer aux États-Unis, les photos de leur famille se font rares. Ce n'est souvent qu'en cas d'occasions spéciales, comme les fêtes de fin d'année ou les anniversaires, que le duc et la duchesse de Sussex dévoilent des clichés privés. Et c'est ce qu'ils viennent de faire pour le premier anniversaire de leur fille Lilibet. On la voit vêtue d'une robe bleue, assise dans l'herbe et tout sourire. Une autre photo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'enfant dans les bras de sa maman.





La petite soeur d'Archie (3 ans) a eu droit à une fête d'anniversaire samedi à Frogmore Cottage (la résidence britannique de Meghan et Harry), lors du jubilé de la reine Elizabeth II. Cette dernière a d'ailleurs rencontré son arrière-petite-fille pour la première fois le jeudi, jour d'ouverture des festivités de son jubilé de platine. Selon le Daily Mail, Elizabeth II a demandé à ce qu'aucune photo d'elle et de Lilibet ne soit rendue publique.