L'avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, met fin aux rumeurs de romance avec l'acteur: "C'est sexiste"

L'un des procès les plus médiatiques a récemment pris fin aux États-Unis: celui-ci opposait Johnny Depp à Amber Heard.

Durant six semaines, Camille Vasquez, l'une des avocates principales de Johnny Depp, est devenue le sujet préféré des réseaux sociaux. L'une des rumeurs lancées par les téléspectateurs, qui ont regardé de manière obsessionnelle l'affaire judiciaire diffusée en direct, était qu'elle entretenait une relation intime avec l'acteur.

L'avocate a déclaré au magasine PEOPLE: "Je suppose que ça vient avec le fait d'être une femme qui fait bien son travail. C'est aussi une accusation contraire à l'éthique qui est faite. C'est sexiste!"

"Je me soucie très profondément de mes clients, nous sommes évidemment devenus proches. Quand je dis nous, je veux dire toute l'équipe, et bien sûr, ça inclut Johnny. Je suis Cubaine et Colombienne. Je suis tactile. Que voulez-vous que je vous dise? Je serre tout le monde dans mes bras. Je n'ai pas honte de ça", poursuit-elle.



L'avocate conclut en expliquant que son travail est son amour: "Quand j'aime, j'aime vraiment profondément".

Johnny Depp pourrait renoncer à l'argent

Le procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard est achevé, mais il continue de faire des vagues. Les avocats de la comédienne ont allumé les premiers la mèche, annonçant qu’elle avait l’intention de faire appel du verdict, mais aussi qu’elle n’avait pas la capacité financière de payer les 10,3 millions de dollars qu’elle doit à son ex-compagnon.

Un argument qui pourrait tomber à l'eau, si l'on en croit les propos des avocats de Johnny Depp, Camille Vasquez et Benjamin Chew, sur le plateau de Good Morning America. Ils ont en effet laissé sous-entendre que le "Pirate des Caraïbes" pourrait ne pas réclamer les dommages et intérêts accordés par la justice.

"Nous ne pouvons évidemment pas révéler le contenu des discussions avocats-client, mais comme M. Depp l'a dit lors du procès, l'argent n'a jamais été sa priorité dans cette histoire, ont-ils déclaré. Il a fait tout ça pour restaurer sa réputation, et ça a été fait. Nous devons faire attention à ce que nous disons, mais tout ce qui comptait était sa réputation."

Une manière de pousser Amber Heard à ne pas faire appel pour sauver son compte en banque. On saura très vite si cette tactique s’est révélée payante ou pas.