Archie et Lili n'ont pas pu voir leurs cousins.

Le prince William et Kate Middleton n'ont pas voulu assister à la première fête d'anniversaire de Lilibet: "Ils n’ont fait aucun effort"

Le prince Harry et Meghan Markle ont tenté de faire un pas vers le prince William et Kate Middleton en invitant le couple princier ainsi que leurs enfants à la première fête d'anniversaire de Lilibet. Mais en vain.

En effet, l'invitation a été refusée par la famille des Cambridge, selon Page Six.

Christopher Andersen, un expert de la royauté britannique, a déclaré à l'hebdomadaire américain US Weekly que "William et Kate n'ont fait aucun effort pour présenter le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Lilibet lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II".



Selon lui, les relations sont toujours tendues entre les deux fils de la princesse Diana. "De ce qu'on sait, ils n'ont pas eu de conversation en privé ni de moment en tête-à-tête."

Page Six affirme que les Sussex ont quitté le Royaume-Uni sans passer de temps avec le prince William, Kate et leurs enfants. Ils seraient rentrés en Californie avant la fin des festivités du jubilé.