Un fan tombe d'un balcon en plein concert de Harry Styles

Harry Styles donnait samedi un concert très attendu en Écosse, à Glasgow. Mais des dizaines de spectateurs n'ont pas passé la soirée rêvée qu'ils attendaient. Aux alentours de 22h, ils ont assisté à la chute vertigineuse d'un fan, qui est tombé d'un des balcons de la salle. L'homme a fait une chute de dix à quinze mètres, et a atterri dans la foule plus bas, rapportent les médias écossais.

Les images des faits, notamment relayées par le Nieuwsblad, sont impressionnantes. Les spectateurs ont été très choqués par la scène, d'autant plus que la sécurité, selon les témoignages, a tardé à intervenir, notamment à cause de la foule très dense. "Ce qui aurait du être la plus belle soirée de nos vies a viré au cauchemar", a entre autres témoigné une fan de Harry Styles présente au concert.

La cause de l'accident n'a pas été éclaircie, mais la police ne suspecte "aucune circonstance douteuse". L'homme n'est pas grièvement blessé, d'après les informations de la BBC.