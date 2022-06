Amber Heard définitivement écartée d'Aquaman ? L'actrice s'exprime

4.5 millions. C'est le nombre de voix que l'on compte sur une pétition demandant le retrait pur et simple d'Amber Heard de l'affiche d'Aquaman and the Lost Kindgom. Ce 14 juin, le média américain Just Jared affirmait en exclusivité que les studios avaient tranché : l'actrice sera coupée au montage et le rôle de l'héroïne Mera recasté.

La nouvelle serait un coup dur terrible pour Amber Heard, déjà acculée financièrement après la perte de son procès en diffamation. L'Américaine, qui vient de donner sa première interview télévisée depuis l'annonce du verdict en sa défaveur, a tenu à démentir fermement.

"Comme depuis un moment, les rumeurs vont bon train. Elles sont toujours aussi fausses, inélégantes et un peu folles", a-t-elle fait savoir via un porte-parole dans les colonnes de Variety. Les fans de Johnny Depp, eux, auraient sans doute vu cette nouvelle d'un bon oeil, puisque l'acteur a lui-même été évincé de la saga Les Animaux fantastiques, laissant le rôle de Grinderwald à Mads Mikkelsen.