Cyril Hanouna annonce être un couple

Le trublion de C8 s'était séparé d'Emilie, la mère de ses enfants Bianca (11 ans) et Lino (10 ans). Depuis, Cyril Hanouna est resté très mystérieux sur sa vie amoureuse."Je le dis et je le redis, je suis fermé à l'amour. Je dis non à l'amour", balançait-il même dans son émission en mai dernier. Avant de bafouiller quelques jours plus tard suite à des questions de Matthieu Delormeau... "Je ne suis pas célibataire. Mon corps n'est pas pris, mon coeur l'est." Cela restait flou car il fallait comprendre qu'il "n'est pas avec quelqu'un" mais que "son coeur est pris". "Quelqu'un vous a dit non ?", le taquinait alors son chroniqueur... et Cyril Hanouna d'aquiescer de la tête.

Ce mercredi, toute son équipe l'a passé au crible pour en savoir plus. En analysant le film "Un homme parfait" avec Pef et Didier Bourdon en plateau, Valérie Benaïm souligne ceci. "Ça montre que la perfection, ce n'est pas ce que cherche une femme, elle cherche quelqu'un qui est attentif à elle." Et Matthieu Delormeau de renchérir directement en direction de son chef. "Vous qui êtes célibataire : il faut savoir écouter". Surpris, Cyril Hanouna lui répond to the go. "Qui vous a dit que j'étais célibataire ?" "Vous", s'est alors étonné le chroniqueur. "Non, ça a changé", a ensuite glissé le présentateur. "Si vous êtes pas célibataire, vous êtes en couple ?" "Je ne suis pas célibataire", a simplement déclaré le papa Baba. "Je ne suis pas du tout en relation libre", a-t-il précisé. Ni en trouple, ni en polyamour. Cyril Hanouna ayant botté en touche toute question autour du couple. L'ombre plane donc toujours sur sa vie sentimentale, si ce n'est qu'il n'est "plus célibataire".