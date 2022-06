Quinze ans après sa victoire, Julien Doré parodie sa propre audition à la Nouvelle Star

Quelques mois après son échange surréaliste avec le Palais royal belge, le chanteur a remis le couvert sur ses réseaux sociaux.

Avant de partir pour une tournée des festivals, l'interprète de "Nous" a fait vivre un moment de nostalgie... et d'humour à ses nombreux followers. Comme bon nombre de ses confrères, le chanteur s'est révélé lors d'une émission de télévision. Un tremplin qui lui a permis de devenir l'artiste accompli qui remplit des salles depuis plusieurs d'années.

Le natif d'Alès avait alors conquis la France en remportant la Nouvelle Star en 2007. Et quinze ans après son sacre, l'artiste de 39 ans a publié une parodie... de son audition. On y voit alors le Julien Doré actuel répondre à Marianne James, jury à l'époque, qui lui demandait de laisser son ukulele de côté. Pas de chance pour le jeune musicien de 24 ans, à l'époque, qui n'avait pas prévu de se défaire de son instrument préféré et voyait quitter le studio avant que la présentatrice Virginie Efira ne le persuade de revenir. Une bonne décision puisqu'il remportera ensuite l'émission avant d'entamer une riche carrière.

Une imitation réussie lorsqu'on la compare à l'originale !