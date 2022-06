Amber Heard divulgue les notes de son thérapeute: "Johnny Depp l'a jetée contre un mur et l'a menacée de mort en 2012 et 2013"

Après six semaines d'un procès très médiatique, Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation envers Johnny Depp. Elle a été condamnée à payer 15 millions de dollars à l'acteur pour dommages et intérêts.

Même si elle s'est dit dévastée, elle n'abandonne pas son combat pour autant. En effet, un jour avant d'accorder une interview à Dateline, elle a envoyé au média NBC les notes de ses séances chez son thérapeute, où elle se soignait, elle qui se disait maltraitée.

"Les notes de ce dossier datent de 2011, du début de ma relation. Ils ont été faits par mon médecin à qui j'ai parlé de la maltraitance", explique-t-elle.

Dans ces documents, on peut lire qu'en 2012, "Johnny Depp l'a jetée contre un mur et a menacé de la tuer". Huit mois plus tard, l'acteur de Pirates de Caraïbes aurait "déchiré sa chemise de nuit puis l'aurait jetée sur le lit". En 2013, il aurait récidivé en jetant à nouveau Amber Heard contre un mur avant de l'avoir menacée de mort.

Ces notes n'avaient pas été prises en compte lors du procès car les avocats de l'actrice n'ont pas réussi à les faire inclure.