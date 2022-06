La princesse Elisabeth a capté tous les regards avec une robe somptueuse et une écharpe pas comme les autres pour son premier gala royal

Ce vendredi soir avait lieu le 18ème anniversaire de la Princesse Ingrid Alexandra de Norvège au Palais d’Oslo. Pour l'occasion, un gala avait été organisé auquel les souverains de toute l’Europe et leurs héritiers avaient été conviés. Une soirée très chic où un code vestimentaire avait été imposé. Ainsi, les hommes devaient porter un costume sur mesure avec leurs insignes militaires, alors que les femmes devaient arborer un diadème et une écharpe d'honneur.

Les membres des familles royales ont donc sorti leurs plus belles tenues et la princesse Elisabeth de Belgique n'a pas fait exception. Il s'agissait de la toute première fête royale à l'étranger pour la future souveraine âgée de 20 ans, qui a ébloui toute l'assemblée en revêtant une tenue surprenante. Une longue robe bustier dans les tons mauves scintillants, recouverte d’un léger voile dans les mêmes teintes. Elle avait également un diadème, une première pour la princesse qui n'en avait jamais porté en public. Une première également pour la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, âgée de 18 ans, qui avait elle aussi fait le déplacement.

©Belga

Mais la princesse Elisabeth ne s'est pas uniquement distinguée par sa coiffe, puisqu'elle était la seule à porter une écharpe d'honneur violette unie. Un détail qui n'aura pas échappé aux regards des plus avisés. Il s’agit en réalité du grand Cordon violet de l’Ordre de Léopold, soit l’ordre militaire et civil le plus important de Belgique. La future souveraine a reçu cette écharpe en cadeau de son papa à l'occasion de ses 18 ans. Elle avait également accroché sur sa robe une étoile d’argent avec l’inscription “Eenheid maakt macht - L’union fait la force”, la devise de la Belgique.

Pour ce premier gala, Elisabeth était accompagnée de sa maman, la reine Mathilde. Cette dernière portait elle une longue robe en bustier de couleur bleu roi, recouverte elle aussi d'un voile. Ce bal devrait être le début d'une longue série d'obligations royales pour la princesse. Jusqu'ici son emploi du temps ne lui permettait pas d'assister à ce genre d'événement. Pour rappel, la future souveraine a suivi un an de formation à l’armé avant de rejoindre cette année le prestigieux Lincoln College de l’université d’Oxford.