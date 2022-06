Amber Heard pourrait écrire un livre sur son mariage avec Johnny Depp, malgré les risques

C'est un sacré coup de poker que serait tentée de jouer Amber Heard, si l'on en croit le magazine OK ! D'après ce média, elle serait en négociations pour écrire un livre sur son mariage avec Johnny Depp. Une info basée sur les déclarations d'un proche, bien évidemment resté anonyme: elle serait ruinée et, donc, "pas en position de refuser de l'argent".

Pour se renflouer, elle ne compterait plus sur le cinéma. "Amber considère que sa carrière à Hollywood est terminée, ajoute cet insider. Elle a déjà entamé les pourparlers et est très excitée par ce projet. A ce point, elle n'a plus rien à perdre et veut tout dire."

Vu tout ce qui a déjà été balancé durant le procès, lui reste-t-il des révélations fracassantes qu'elle n'aurait pas utilisées pour tenter de gagner devant le tribunal de Virginie ? Le livre pourrait répondre à cette question. Mais il constituerait aussi un risque pour elle. Elle a déjà été condamnée à devoir payer 15 millions de dollars (réduits à 10,3 millions) à Johnny Depp pour sa chronique dans le Washingtn Post, et la publication d'une biographie centrée sur son mariage pourrait bien la ramener devant une cour de justice. Avec comme possible conséquence que les millions empochés pourraient lui coûter cher .

Les tribulations judiciaires de l'ex-couple Heard-Depp ne sont donc peut-être pas finies.