"Je me suis toujours senti très seul": Brad Pitt se confie comme rarement

Le prochain cover boy du magazine GQ pour le mois d'août se nomme Brad Pitt. L'occasion pour l'ex d'Angelina Jolie de faire le point sur sa vie avec une franchise désarmante.



"Je me suis toujours senti très seul dans ma vie. Je ressentais déjà cela quand j'étais petit, et même ici (à Los Angeles, Ndlr), et ce n'est que tout récemment que j'ai ressenti une plus grande affection pour mes amis et ma famille", y déclare-t-il sans détour. Cette solitude, l'acteur de Once Upon a Time... in Hollywood avait pour habitude de la noyer d'alcool. C'est à 58 ans qu'il a décidé de devenir sobre. "J'avais un groupe d'hommes vraiment cool qui était vraiment privé et sélectif, donc je me suis senti à mon aise. Je me souviens de personnes qui avaient été enregistrées alors qu'elles déversaient leurs tripes, et c'est tellement horrible", a-t-il détaillé au sujet de son passage chez les Alcooliques Anonymes après son divorce toujours aussi vénéneux.

La star a également arrêté de fumer et préfère désormais écouter de la musique pour se détendre les nerfs.