Justin Timberlake moqué sur les reseaux sociaux pour son étrange pas de danse: l'artiste répond avec humour

Le week-end dernier se tenait la deuxième édition du festival de Pharrell Williams, "Something In The Water", à Washington. Pour l’occasion, l'artiste américain avait fait appel à ses amis, dit "Phriends", pour l'aider sur scène.

Parmi ceux-ci, Justin Timberlake. Le chanteur de 41 ans a rejoint Pharrell sur scène pour interpréter les tubes qu'ils ont fait ensemble début des années 2000.

Au moment d’interpréter son single phare "SexyBack", il s’est subitement essayé à une chorégraphie plutôt surprenante.

Il s'agit en réalité de la danse local "Beat Your Feet", le chanteur a en effet voulu faire un clin d’œil à la ville de Washington. Maladroitement a priori.

La vidéo a été capturée par un fan présent au premier rang et le moment est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été nombreux à taquiner Justin Timberlake sur sa performance.

Hier soir, avec beaucoup d’humour, Justin a partagé une vidéo sur son compte Instagram où il présente ses excuses à la population de Washington, DC.

"Je veux vous présenter mes excuses pour deux raisons: ça, et ça", a-t-il lancé en filmant ses deux pieds. "J'ai eu une longue conversation avec chacun d'entre eux, individuellement, et je leur ai dit de ne plus jamais me faire ça".