Le premier portrait commun de Kate et William bluffe la Toile

Deux quarantenaires heureux. Après 11 années de mariage et un cap symbolique en cette année 2022, Kate et William ont enfin eu le droit à leur premier portrait officiel en commun. Si les photos du duc et de la duchesse de Cambridge ne manquent pas, c'est la première fois qu'on les retrouve tous les deux sur un tableau depuis leur union. Et quel tableau !

Ce jeudi 23 juin, le couple royal est allé découvrir l'oeuvre de l'artiste britannique Jamie Corethwas. Hyperréaliste, la toile est désormais accrochée au musée Fitzwilliam de l'Université de Cambridge. "Comme il s'agit du premier portrait à les représenter ensemble, et plus particulièrement à l'époque où ils sont duc et duchesse de Cambridge, je voulais que l'image évoque un sentiment d'équilibre entre leur vie publique et privée", a confié le peintre, qui considère cet exercice comme le "privilège le plus extraordinaire" de sa vie.



Les internautes, eux, n'ont pas boudé leur plaisir sur les réseaux sociaux. "J'ai cru que c'était une photo, waouh !", "superbe !", "quel beau couple", peut-on lire sur le compte Instagram de Kate Middleton et du prince William.