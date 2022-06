Selon la science, Amber Heard aurait l'un des visages les plus parfaits au monde

Le nombre d'or, c'est quoi? Il s'agit d'unerègle géométrique d’harmonie définie par un nombre, le "nombre d’or", d’une valeur de 1.6180339887. Il définit la "divine proportion", ou encore "proportion d’or".

L’utilisation du nombre d’or a permis de dresser une cartographie du visage humain. Plus les proportions du visage s’approchent du ratio du nombre d’or, 1.618 et plus ils sont parfaits ce qui rend une personne agréable et plaisante à l’œil qui la regarde.

Le Dr. Julian De Silva, chirurgien esthétique britannique, a déclaré que le visage d'Amber Heard est le plus proche de la perfection, avec exactement 91,85 %. On peut difficilement faire mieux en utilisant la technologie de cartographie faciale numérique.

"Amber Heard est celle qui se rapproche le plus des principes de la perfection physique", a-t-il déclaré dans une publication Instagram.