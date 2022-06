Trois mois après s'être fait gifler par Will Smith aux Oscars, Chris Rock renonce à présenter les Emmys

Au vu des événements qui se sont passés lors de la cérémonie des Oscars de cette année, il n'est pas surprenant que les Emmys aient du mal à trouver un hôte. Le magazine Deadline rapporte que les Primetime Emmy Awards ont contacté Chris Rock et Dwayne Johnson pour organiser l'événement sur NBC en septembre... en vain.

L'humoriste, qui connait un regain de popularité depuis le geste de Will Smith aux Oscars, a refusé l'offre et il ne semble pas probable non plus que Dwayne Johnson assume les fonctions de maître de cérémonie.

On risque de ne pas revoir Chris Rock de sitôt dans une autre cérémonie de remise de prix. Du moins, c'est ce qu'il laisse paraitre. Le comédien n'a toujours pas réagi publiquement au geste de Will Smith, au-delà de sa tournée humoristique.

Trouver un hôte risque de donner du fil à retordre aux Emmys et à NBC cette année. Les célèbres animateurs de late-night show de la chaine, Jimmy Fallon et Seth Meyers, ont tous deux également refusé le poste.

La 74e cérémonie des Primetime Emmy Awards aura lieu le 12 septembre prochain sur NBC.