Pas de selfies pour Clara Luciani ? La chanteuse s'explique

Cela fait quelques années que la chanteuse française est devenue une célébrité. Elle a également remporté une victoire de la musique celle de l'Artiste féminine de l’année. Malheuresement pour elle, le succès amène de nombreux fans parfois exigeants.

Beaucoup d'entre eux demandent notamment des selfies. Mais certaines stars ne raffolent pas de ce genre de "dédicasse". C'est le cas de la chanteuse française qui confie pourquoi elle n'apprécie pas cet exercice.

"Ca fait longtemps que je voulais éclaircir un sujet avec vous..., démarre Clara Luciani, Je n'aime pas les photos pour la simple et bonne raison que je n'aime pas tellement ma gueule, que je suis timide et que je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'être tout le temps confrontée à mon image."

©INSTAGRAM

Certains lui diront qu'elle a choisi la mauvaise voie mais elle rétorque, "Vous me direz que j'ai choisi le mauvais métier et à la fois non car je suis chanteuse et pas mannequin". Si la chanteuse fait souvent passer le bonheur de ses fans en premier, ce n'est pas toujours possible. "Parfois, vous me demandez des photos quand je suis en pyjama, ou quand je suis pressée, ou simplement des jours où je préfère être une petite souris et pouvoir passer inaperçue. Ces jours là, je refuse poliment, en vous expliquant la raison."

Malgré les explications, certains fans ne respectent pas la décision de l'artiste, insultant carrément la chanteuse. "Je vous le demande du fond du coeur, ne me criez pas de méchancetés dans la rue, ne me prenez pas en photo à mon insu, ou de me dire que j'ai la grosse tête."

©INSTAGRAM