Maxima et ses trois filles dévoilent leur shooting estival et coloré

Au sein de la maison d'Orange-Nassau, le goût pour la mode s'est transmis de mère en fille. Chaque année, Maxima et les princesses Catarina-Amalia, Alexia et Ariana étalent l'étendue de leur classe.

Ce 24 juin, la reine et ses filles ont pris la pose pour la photographe Piroschka Van de Wouw en marge des vacances d'été. L'Argentine avait pour sa part misé sur une longue robe tie and dye Altuzarra verte. La princesse héritière, qui étudiera à Amsterdam à la rentrée, avait choisi une pièce à motifs floraux signée Diane von Furstenberg. Alexia, 17 ans ce 26 juin, a tiré son épingle du jeu avec un ensemble Sandro des plus réussis. La benjamine avait misé sur une robe plus sage de cette même marque de prêt-à-porter française. Un quatuor coloré et vitaminé qui a fait l'unanimité chez ses sujets.