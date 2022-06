Une vidéo du prince William perdant son sang froid face un photographe fuite : "Vous êtes honteux, vous êtes dégoûtant"

Ce lundi, une vidéo du prince William est rapidement devenue virale. Sur cette dernière, on peut apercevoir un photographe britannique essayant de prendre une photo de William et de sa famille lors d'une promenade à vélo près de leur maison de Sandringham. Si on entend Kate Middleton dans la vidéo, elle n'apparait pas à l'image. Le prince William, lui, était bien visible et a semblé perdre son sang froid face au photographe intrusif. S'il s'énerve très rarement en public, pas de chance pour lui, un paparazzi, Terry Harris, était présent sur les lieux et a filmé toute la scène.

"Vous êtes venus ici pour nous chercher. Comment osez-vous vous comporter comme vous l'avez fait avec mes enfants ? Comment osez-vous ?", crie-t-il, avant de poursuivre. "Vous nous harcelez, vous nous cherchiez, nous et nos enfants. Je fais une paisible promenade à vélo avec mes enfants et vous ne voulez même pas me donner votre nom. Vous êtes honteux, vous êtes dégoûtant. Vous l'êtes vraiment. Comment osez-vous vous comporter de la sorte ? Merci d'avoir gâché notre journée". Le prince William appelle ensuite son service de sécurité quelque peu agacé en les informant de l'incident.

La vidéo a été tournée il y a déjà un an mais n'a été publiée sur YouTube que ce 27 juin. En quelques heures à peine, elle a été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois. Très rapidement, l'information est remontée jusqu'au Palais Royal qui a contacté la plateforme pour que la vidéo soit immédiatement supprimée, affirmant qu'il s'agissait d'une "violation de la vie privée de la famille". Étant donné que les images violent la politique de confidentialité de la famille royale, aucun média britannique n'est autorisé à les diffuser. Les plus curieux qui voudraient voir la vidéo vont donc avoir quelques difficultés.