Droit à l'avortement: Meghan Markle brise le silence

Le vendredi 24 juin, la Cour suprême revenait sur l'arrêt baptisé "Roe vs Wade" qui accordait aux Américaines le droit d'avorter librement à l'échelle nationale depuis 1973. Désormais, ce droit est dans les mains de chaque État. De quoi déclencher une énorme vague d'indignation, non seulement aux États-Unis, mais aussi aux quatre coins du monde.

"Mon mari et moi en avons beaucoup parlé"

Quelques jours plus tard, Meghan Markle a livré ses impressions dans le cadre d'un entretien avec Vogue. "Qu'est-ce que cela dit aux femmes? Cela nous dit que notre sécurité physique n'a pas d'importance, et par conséquent que nous n'avons pas d'importance. (...) Les femmes comptent", a-t-elle déclaré dans la version américaine du magazine. "Lorsque vous avez de la colère, vous devez canaliser cette énergie vers quelque chose qui fait une différence. C'est ça l'activisme", estime la duchesse de Sussex. Celle qui a traversé l'épreuve d'une fausse couche assure que le prince Harry partage son point de vue. "Mon mari et moi en avons beaucoup parlé ces derniers jours. Il est aussi féministe, a confié la maman d'Archie et Lilibet. Et sa réaction la semaine dernière a été viscérale, comme la mienne."