La reine et la Première dame ont affiché leur complicité dans la capitale.

Letizia d'Espagne et Jill Biden rivalisent d'élégance à Madrid

Il y a 40 ans, l'Espagne devenait membre de l'Otan et c'est pour marquer cet anniversaire qu'un sommet s'est tenu à Madrid. Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson... les représentants de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord étaient attendus dans la capitale le mardi 28 juin. Et Letizia d'Espagne s'est muée en hôte de prestige.

Chic et choc

Dès le lundi, la reine a chaleureusement accueilli Jill Biden au palais de la Zarzuela. Dès lors, les deux femmes ont enchaîné les sorties officielles, étalant leur sens du style à chaque apparition. Elles ont d'abord opéré une visite du siège de l'Association espagnole contre le cancer en robe à pois pour l'ancienne journaliste et tailleur rouge pour la First Lady. Le mardi soir, un dîner officiel à la fois chic et détendu était organisé au Palais royal. Le jour même, le duo s'était rendu dans un centre pour réfugiés ukrainiens pour réaffirmer son soutien à la population meurtrie.