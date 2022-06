Jennifer Lopez: une chanteuse balance sur son aberrante exigence de star

Tout récemment, Jennifer Lopez faisait parler son ego en déclarant que partager la scène avec Shakira au Super Bowl était "la pire idée au monde". Mais cette attitude ne date pas d'hier chez la superstar.

Dannii, la soeur de Kylie Minogue, a partagé une anecdote savoureuse qui en dit long sur les demandes de la chanteuse du Bronx. "Je participais à 'Top of the Pops"'et on m'a dit que Jennifer Lopez arrivait, mais qu'elle refusait de monter sur scène si sa loge n'était pas redécorée", s'est rappelée l'Australienne qui avait affolé les charts avec "All I Wanna Do" dans son podcast consacré aux années 1990. "On m'a dit que tout devait être blanc, même le canapé. On m'a demandé d'aller voir la pièce et elle n'était pas là à ce moment-là… J'ai regardé chaque détail avec attention", a-t-elle ajouté. Une demande absurde que n'aurait pas reniée Madonna ou Mariah Carey.