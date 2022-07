Daniel Radcliffe s'est confié sur son état de santé auprès de The Independent. L'acteur a avoué souffrir d'une maladie rare : le syndrome de Horton.

Daniel Radcliffe souffre d'une maladie extrêmement rare et douloureuse: "Je pensais que j’étais une mauviette"

Daniel Radcliffe a longtemps souffert de violentes migraines sans jamais en comprendre l'origine : "À l’époque, je pensais que j’étais une mauviette. Je prenais jusqu’à 12 antidouleurs très puissants par jour et ça ne changeait rien. Je ne comprenais pas et je me disais: ‘Mais pourquoi est-ce que j’ai toujours mal à la tête ?’”, explique-t-il.

Après plusieurs examens, les médecins ont découvert que l'acteur été en réalité atteint d'une infection rare et douloureuse, qui touche environ 0,1% de la population : le syndrome de Horton.

Daniel Radcliffe a souhaité se confier pour sensibiliser et faire de la prévention sur cette affliction méconnue: "A côté, une migraine semble douce", conclut-il.