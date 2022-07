Les fonctions de la reine Elizabeth réduites par le palais de Buckingham

Dans le cadre de la révision annuelle du palais de Buckingham certaines fonctions de la reine Elizabeth II ont été réduites ou supprimées, rapporte le quotidien britannique le Daily Mail. Parmi les tâches qui ne font plus partie des "devoirs" de la monarque : l'ouverture officielle du Parlement, pourtant considérée comme une convention constitutionnelle nécessaire. Certaines tâches de la reine, âgée de 96 ans, seront ainsi également déléguées selon le quotidien à son fils Charles, âgé de 73 ans.

C'est la première fois en une dizaine d'années que les fonctions de la reine sont modifiées lors du la révision annuelle. Cependant, une source du palais minimise ces changements en les qualifiant de "petite mise à jour post-Jubilé". Il estime ainsi que les tâches spécifiques ont été remplacées par un rôle plus général consistant à inspirer "l'unité et l'identité nationale" et "la continuité et la stabilité".